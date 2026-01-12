Упрощенный порядок ввоза электроники в Россию продлили

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию на 2026 год

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию на 2026 год. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Согласно опубликованному постановлению, отраслевые ассоциации, как Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) вправе оформлять нотификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Впервые механизм упрощенного порядка ввоза электроники в страну применили после начала боевых действий на Украине. С 2022 года разрешение на упрощенный порядок ввоза (нотификацию) импортер получал самостоятельно через Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ. Позднее Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта.

В 2024 году замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что для борьбы с некачественным импортом в России планируют существенно сократить перечень товаров, в отношении которых применяется режим упрощенного ввоза. Перечень групп товаров, подлежащих сертификации при ввозе в страну, запланировали изменить, в результате чего упрощенное декларирование продолжит распространяться только на «самые необходимые товары».