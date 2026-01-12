Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 12 января 2026Экономика

Упрощенный порядок ввоза электроники в Россию продлили

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию на 2026 год
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию на 2026 год. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Согласно опубликованному постановлению, отраслевые ассоциации, как Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) вправе оформлять нотификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Впервые механизм упрощенного порядка ввоза электроники в страну применили после начала боевых действий на Украине. С 2022 года разрешение на упрощенный порядок ввоза (нотификацию) импортер получал самостоятельно через Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ. Позднее Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта.

В 2024 году замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что для борьбы с некачественным импортом в России планируют существенно сократить перечень товаров, в отношении которых применяется режим упрощенного ввоза. Перечень групп товаров, подлежащих сертификации при ввозе в страну, запланировали изменить, в результате чего упрощенное декларирование продолжит распространяться только на «самые необходимые товары».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Врач призвал россиян не мыть мясо

    В Москве прошел «вразумляющий женщин» молебен против абортов

    МИД Китая выступил с предупреждением к США из-за Гренландии

    Сийярто рассказал о стоящей на коленях Европе

    Упрощенный порядок ввоза электроники в Россию продлили

    Появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе

    Российский дрон «Князь Вещий Олег» запустили в серию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok