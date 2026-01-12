Реклама

В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

Командир «Айдара» Бунятов: Пехота ВСУ переживает сложные времена из-за холода
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) переживает сложные времена из-за невыносимого холода на позициях. О связанных с погодными условиями проблемах украинской армии рассказал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов.

«Холод на позициях просто невыносим, пехота переживает трудные времена», — говорится в публикации.

Военный добавил, что из-за холодов украинские подразделения на лиманском направлении начали испытывать проблемы со снабжением. Отмечается, что указанные проблемы привели к значительному росту темпа продвижения российских войск на этом участке фронта.

Ранее Бунятов рассказал, что для ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике сложилась неблагоприятная обстановка. По его словам, российские войска успешно занимают господствующие высоты на этом направлении в районе сел Закотное и Кривая Лука.

