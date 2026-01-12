Реклама

06:50, 12 января 2026Мир

В Британии предрекли увеличение количества военных целей после слов министра о Путине

Меркурис: Британские наемники в ВСУ станут целью после слов Хили о Путине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Stephen Chung / Globallookpress.com

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предрек увеличение количества военных целей после слова министра обороны Великобритании о президенте России Владимире Путине.

Среди таковых эксперт назвал британских наемников в рядах ВСУ. «Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью», — сказал он.

Меркурис допустил, что подобная риторика может привести к эскалации конфликта, что поставит под удар не только Великобританию, но и Европу.

Джон Хили ранее заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Журналист Kyiv Independent Крис Йорк задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

