В Одессе прогремели взрывы, в части одного из районов нет электричества

В Одессе раздались несколько взрывов, поврежден объект инфраструктуры, в части одного из районов нет электричества. Об этом сообщает «24 Канал» в Telegram.

Над городом действуют системы противовоздушной обороны, раздаются частые очереди из пулеметов, а в небе возникают вспышки.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что вследствие ударов по Одесскому региону, включая город Одессу, могут быть введены аварийные отключения электроэнергии для предупреждения серьезных инцидентов, вызванных перегрузкой энергосетей.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Ударам, в частности, подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла.