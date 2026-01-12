Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:50, 12 января 2026Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, в части одного из районов нет электричества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

В Одессе раздались несколько взрывов, поврежден объект инфраструктуры, в части одного из районов нет электричества. Об этом сообщает «24 Канал» в Telegram.

Над городом действуют системы противовоздушной обороны, раздаются частые очереди из пулеметов, а в небе возникают вспышки.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что вследствие ударов по Одесскому региону, включая город Одессу, могут быть введены аварийные отключения электроэнергии для предупреждения серьезных инцидентов, вызванных перегрузкой энергосетей.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Ударам, в частности, подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В США допустили голосование за усиление санкций против России

    Раскрыта реакция Копенгагена на притязания США на Гренландию

    В животе мужчины нашли семь зубных щеток и два гаечных ключа

    Глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником»

    В Одессе прогремели взрывы

    Россиянам назвали год со следующими 12-дневными новогодними каникулами

    В Польше ребенок родился пьяным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok