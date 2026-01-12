В России ответили главе Минобороны Британии после слов о «похищении» Путина

Шеремет призвал объявить главу Минобороны Британии в розыск из-за слов о Путине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить главу Минобороны Британии Джона Хили в международный розыск после заявления о «похищении» президента России Владимира Путина. Слова российского политика публикует РИА Новости.

«Низко павший министр обороны Британии Джон Хили, напрочь лишенный хваленых английских манер, несет несусветную глупость, показывая всему миру степень своего политического идиотизма», — обозначил Шеремет.

Парламентарий призвал объявить британского министра в международный розыск и заочно осудить после подобных высказываний.

Ранее Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.