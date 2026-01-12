В России предложили обязательно индексировать зарплаты не реже раза в год

В России предложили обязательно индексировать зарплаты не реже раза в год, соответствующий законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Инициатива регламентирует конкретные сроки, минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации — не ниже уровня инфляции за предыдущий год», — уточнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время работодатели обязаны индексировать заплаты в целях сохранения их покупательной способности, однако сроки и частота индексации не установлены законодательно. Авторы законопроекта пояснили, что инициатива обеспечит более четкий механизм защиты прав работников и обеспечит прозрачность и стабильность трудовых отношений.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все без исключения социальные выплаты, пособия и пенсии в 2026 году будут проиндексированы.