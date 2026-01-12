Реклама

14:05, 12 января 2026Мир

В России заявили о сражении с лучшей армией Европы

Малофеев назвал ВСУ лучшей армией Европы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Европа выставила против России свою лучшую армию. Об этом заявил учредитель группы компаний «Царьград», общественный деятель и историк Константин Малофеев.

По его словам, этой армией являются Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Они, кроме украинцев, то есть таких же русских мужиков, как наши, только оболваненных и одурманенных, никого выставить не могли», — заявил он.

Малофеев считает, что украинские солдаты самые упертые, самые выносливые и самые лучшие из тех, кого в Европе могли найти. «Это тоже мы. У нас гражданская война, мы друг с другом воюем. Кого они против нас еще выставят?» — указал он.

Общественник уточнил, что все польские и французские спецназовцы полегли в зоне проведения специальной военной операции и в Европе уже не осталось «армад».

Ранее бывший нидерландский наемник Хендрик рассказал о нацистских порядках в Вооруженных силах Украины. По его словам, командование его полка каждое утро отдавало военным нацистское приветствие.

