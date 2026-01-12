В российском городе двор с машинами затопило после аварии

В Химках двор с припаркованными авто затопило из-за прорыва трубы

В подмосковных Химках двор с припаркованными машинами затопило после аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Типичные Химки».

Речь идет об улице Марии Рубцовой — там прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего двор и стоящие автомобили затопило. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, что некоторые машины оказались по колеса в воде после случившегося.

На данный момент известно, что аварийная бригада занимается устранением последствий аварии. При этом, по информации Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», воду в расположенных рядом с местом прорыва домах отключать не стали.

