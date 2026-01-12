Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 12 января 2026Силовые структуры

В российском регионе раскрыта преступная схема для добычи цифровых денег

В Бурятии задержаны 5 мужчин, похищавших электричество для добычи цифровых денег
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Бурятии задержали пятерых местных жителей, похищавших электричество для добычи цифровых денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. По местам жительства задержанных провели обыски. В результате полицейские обнаружили и изъяли майнинговое оборудование, около 6,5 миллиона рублей и блокноты с записями. Организаторы схемы получили запрет определенных действий, а остальные участники — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По ее словам, фигуранты нелегально подключились к энергосетям и за несколько дней они нанесли ущерб на сумму около трех миллионов рублей.

По данным правоохранителей, задержанные создали мобильную криптоферму, чтобы передвигаться вдоль линии электропередач. Трое фигурантов поместили в кузов грузового автомобиля около сотни единиц оборудования для добычи цифровых денег, а потом привлекли еще двоих — они подключали аппаратуру и управляли грузовиком.

Их криптоферма попала на видео

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ФСБ и полиция выявили незаконную майнинговую ферму.

