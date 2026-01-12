Дэвис: План Стармера по размещению на Украине войск лишен смысла

План премьер-министра Великобритании Кира Стармера носит исключительно декларативный характер, и поэтому лишен всякого смысла. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Стармер признает: это всего лишь "политическое заявление", и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет», — написал эксперт, поинтересовавшись, зачем в таком случае «коалиция желающих» вообще собиралась в Париже.

Как отметил Дэвис, предложение премьер-министра Великобритании заключается в том, чтобы разместить несуществующие войска ради обеспечения несуществующего прекращения огня, которое, вероятно, не будет установлено.

Ранее издание Daily Mail также назвало идею Стармера бредовой, подчеркнув, что если она воплотится в жизнь, британские солдаты окажутся в опасности.