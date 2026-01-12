Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 12 января 2026Мир

В США назвали бессмысленной идею Стармера разместить войска на Украине

Дэвис: План Стармера по размещению на Украине войск лишен смысла
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

План премьер-министра Великобритании Кира Стармера носит исключительно декларативный характер, и поэтому лишен всякого смысла. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Стармер признает: это всего лишь "политическое заявление", и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет», — написал эксперт, поинтересовавшись, зачем в таком случае «коалиция желающих» вообще собиралась в Париже.

Как отметил Дэвис, предложение премьер-министра Великобритании заключается в том, чтобы разместить несуществующие войска ради обеспечения несуществующего прекращения огня, которое, вероятно, не будет установлено.

Ранее издание Daily Mail также назвало идею Стармера бредовой, подчеркнув, что если она воплотится в жизнь, британские солдаты окажутся в опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чуть не попал в беду». Британский министр изъявил желание похитить Путина и едва не оказался под ударом «Орешником»

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Названа подверженная фигуре skinny fat категория людей

    103-летняя долгожительница назвала секрет долголетия

    Россиянам рассказали об уголовном преследовании за сторис из чужой квартиры

    В США назвали бессмысленной идею Стармера разместить войска на Украине

    Предсказаны изменения в глобальной военной доктрине России по окончании СВО

    Трамп приписал себе должность и.о. президента одной страны

    БДСМ-госпожа рассказала о работе во время беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok