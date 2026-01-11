Реклама

19:28, 11 января 2026

В Британии назвали бредовым предложение Стармера разместить войска на Украине

Мария Большакова
Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подвергнуть британских солдат опасности, если разместит войска на Украине. Предложение политика раскритиковало издание Daily Mail, назвав инициативу бредовой.

«Его хваленый план по введению британских войск на территорию Украины является бредовым и скорее подвергнет наши войска опасности», — говорится в сообщении.

Также в материале подчеркивалось, что Стармеру лучше не доверять ведение политики, предполагающей развитие военной промышленности страны. Уточнялось, что в этом вопросе у премьер-министра слишком много нереалистичных ожиданий.

Ранее подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил о крахе планов Запада разместить войска на Украине. По его словам, даже сторонники Украины признали, что это решение было бы бессмысленным.

7 января президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр подписали декларацию, согласно которой на территорию Украины могут ввести многонациональные войска. Уточнялось, что речь идет о том, чтобы разместить западные вооруженные силы в стране после окончания российско-украинского конфликта.

