Прогнозист Армстронг назвал слова Хили о Путине гарантией отсутствия мира

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети X назвал слова британского министра обороны Джона Хили о президенте России Владимире Путине гарантией продолжения конфликта на Украине.

По его мнению, глава Минобороны стоит в одном ряду с экс-премьером Борисом Джонсоном и ведущими неоконсерваторвами Соединенного Королевства.

«Это гарантия отсутствия мира», — подчеркнул Армстронг.

Джон Хили ранее заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Журналист Kyiv Independent Крис Йорк задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

