Наука и техника
16:45, 12 января 2026Наука и техника

В США объяснили беспомощность венесуэльских С-300

NYT: Венесуэльские С-300 оказались беспомощными из-за некомпетентности военных
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Эффективные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) российского производства, которые стоят на вооружении венесуэльской армии, оказались беспомощными из-за некомпетентности военных. Провал противовоздушной обороны Каракаса объяснило издание The New York Times (NYT).

Официальные лица Вашингтона рассказали, что многие венесуэльские ЗРК даже не были подключены к радиолокационным станциям в момент вторжения США 3 января. Это сделало воздушное пространство Венесуэлы незащищенным.

По словам автора, комплексы С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2» должны были стать мощным символом тесных связей между Москвой и Каракасом, однако некомпетентность военных не позволила раскрыть потенциал систем. «Венесуэла была не в состоянии поддерживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых совершенных зенитных систем в мире — а также системы "Бук", что сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию "Абсолютная решимость"», — говорится в материале.

Ранее в январе Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что силы ПВО Венесуэлы практически бездействовали, несмотря на заявления о тысячах переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на вооружении.

