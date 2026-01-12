Реклама

15:37, 12 января 2026

Власти Сирии захотели открытия «Русского дома»

Примаков: Есть четкое пожелание со стороны Сирии на открытие «Русского дома»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Со стороны властей Сирии есть четкое пожелание на восстановление полноформатных отношений с Россией и открытие «Русского дома». Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью газете «Ведомости».

«Контакты есть. Насколько мы знаем, по линии МИД есть четко высказанное пожелание сирийской стороны на восстановление полноформатных отношений и открытие "Русского дома". Они говорят об этом прямо», — заявил он.

По его словам, Дамаск хочет возобновить работу российского культурного центра, чтобы он начинал набор студентов по квоте, однако агентство будет ориентироваться на гарантии безопасности, поскольку не все вооруженные группы в стране достаточно контролируемы.

Примаков выразил надежду, что сирийские власти разберутся с внутренними делами, и подчеркнул, что Россия в них не вмешивается. Он добавил, что Россотрудничество волнует безопасность «Русского дома» и его сотрудников, когда работа будет восстановлена.

Ранее глава сирийского МИД Асаадом Хасаном аш-Шейбани заявил, что Сирия выстраивает прагматичные отношения с Россией. При этом он подчеркнул, что Дамаск не собирается становиться частью «какого-либо блока» и намерен выстраивать партнерские отношения со всеми странами.

