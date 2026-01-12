Военкор посмеялся над ударом по судам под Одессой

Военкор Коц посмеялся над ударом беспилотников по судам под Одессой

Российский военкор Александр Коц посмеялся над ударом российских беспилотников по судам в районе порта Одесса. Свою позицию он высказал в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что атака прошла по танкеру, который ожидал захода в порт якобы для загрузки растительного масла, и по судну якобы с грузом кукурузы. «Попкорн получился, запасайтесь!» — поиронизировал репортер.

Вечером 12 января вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил об атаке дронов на суда под Одессой. После этого российский центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» опубликовал видео, снятое беспилотниками в момент атаки. «В эту игру можно играть вдвоем», — говорилось в подписи к ролику.

В конце 2025 года Украина открыла охоту на нефтяные танкеры. Киев атаковал морскими беспилотниками корабли из якобы «российского теневого флота» в Черном море у границ Турции.