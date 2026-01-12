Реклама

Силовые структуры
16:59, 12 января 2026Силовые структуры

Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

В Заполярье оставивший 20 домов без тепла министр стал фигурантом дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Бывший министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитет России.

По данным следствия, в декабре 2025 года Кобытев не организовал должным образом отопление военного городка в поселке Печенга из-за чего более 20 домов остались без тепла. Среди замерзших жителей оказались и семьи участников специальной военной операции (СВО), которые обратились к военным следователям.

Выяснилось, что в 2024 году госзаказчик заключил соглашение о реконструкции котельных и тепловых сетей военного городка на сумму 260 миллионов рублей. Контроль за исполнением соглашения возлагался на Кобытева.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова за получение взятки.

