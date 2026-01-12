Реклама

Зеленский одобрил похищение военных ВСУ

ТАСС: Зеленский одобрил похищения украинских военных 225-м полком ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил похищение бойцами 225-го отдельного штурмового полка (225 ОШП) военнослужащих из смежных подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что похищение украинских солдат вызвало огромный общественный резонанс и многие, включая популярных блогеров, раскритиковали действия полка, однако Зеленский поддержал эту идею.

«В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что изначально у руководства полка не было указаний для похищения военных из других подразделений.

Ранее стало известно, что бойцы 225-го штурмового полка ВСУ стали похищать военнослужащих смежных подразделений и держать их в подвалах. О незаконном задержании солдат и офицеров заявили родственники и сослуживцы военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.

