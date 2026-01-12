Реклама

14:21, 12 января 2026Силовые структуры

Жертва «схемы Долиной» решила самостоятельно въехать в московскую квартиру и поплатилась

В Москве покупательницу жилья задержали после заселения в квартиру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве задержана жертва «схемы Долиной», купившая квартиру у местной жительницы и решившая самостоятельно в нее въехать. Об этом сообщает` Telegram-канал Shot.

По данным канала, покупательницу задержали после заселения в купленную у местной жительницы двухкомнатную квартиру за восемь миллионов рублей. После сделки продавец передумала отдавать ей ключи и тогда женщина вскрыла двери нового жилья и самостоятельно въехала.

По информации Shot, продавец уверила фигурантку, что продает квартиру по своей воле, потому что переезжает к больной тетке, чтобы ухаживать за ней. По словам покупательницы, женщина заявила, что на вырученные за жилье деньги она построит себе баню. В результате сделка купли-продажи состоялась, и продавец выписалась из квартиры, однако съезжать не торопилась. Спустя две недели бывшая хозяйка недвижимости и покупательница встретились. Первая заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников и не отдаст новой владелице ключи. После этого покупательница вызвала мастера, они взломали замок, а потом установили новый. На это продавец вызвала полицию. Покупательницу задержали. В отношении нее составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках.

