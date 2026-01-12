Реклама

18:11, 12 января 2026

Жители российского города нашли необычный способ доставить гроб

Жителям Калуги пришлось везти гроб на санях из-за заваленных снегом дорог
Александра Качан

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жителям Калуги пришлось везти гроб на кладбище с помощью саней из-за заваленных снегом дорог. Об этом пишет издание «Подъем».

По словам местных, другим способом добраться до кладбища сейчас нельзя. При этом в администрации российского города заявили, что дорога не является муниципальной собственностью и сейчас ее содержат по договоренности. Власти отметили, что на данный момент проход расчищен, а жалоб со стороны жителей не поступало.

«Подъезд к кладбищу расчищен и находится в проезжем состоянии, учитывая общую ситуацию со снегом в Калуге и пригороде», — рассказали в мэрии.

Ранее жители Мытищ засыпали двери управляющей компании снегом в знак протеста. Горожане пожаловались, что коммунальщики не чистят дворы.

