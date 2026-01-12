Реклама

Экономика
15:48, 12 января 2026Экономика

Жителям Подмосковья назвали пользу уборки снега для здоровья

Елизавета Городищева
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При уборке снега необходимо работать в спокойном темпе и делать перерывы, при правильном подходе это является полезной физической активностью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в Telegram-канале.

Следует избегать резких наклонов и подъема тяжелых масс снега, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Желательно делать подходы по 15-30 минут с перерывами.

Нагрузка относится к аэробно-силовым и задействует крупные группы мышц — спины, плечевого пояса, брюшного пресса и нижних конечностей. Даже короткая физическая активность на свежем воздухе будет полезна: она способствует усилению кровообращения, повышению чувствительности тканей к инсулину и ускорению обменных процессов.

В Подмосковье благодаря обильным снегопадам выросли полутораметровые сугробы. Больше всего снега в Черустях — 52 сантиметра. В Коломне уровень снежного покрова достиг 49 сантиметров, в Михайловском — 47 сантиметров, в Наро-Фоминске — 42 сантиметра, в Волоколамске — 40 сантиметров.

