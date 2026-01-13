Аналитик Лейрос: Западные наемники используют Украину как тренировочный полигон

Преступные группировки, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), используют данную страну в качестве тренировочного полигона. К таком мнению пришел аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

«Киев становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем», — отметил он.

Как подчеркнул аналитик, киевский режим защищают в основном неонацисты, преступники и террористы. Но, по словам Лейроса, некоторых иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды.

Ранее сообщалось, что с начала проведения российской специальной военной операции на Украине было ликвидировано около 750 колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ. До этого колумбийские наемники, воюющие на стороне Украины, попросили президента страны Густаво Петро спасти их.

До этого бывший нидерландский наемник Хендрик рассказал о нацистских порядках в ВСУ.