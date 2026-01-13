Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:06, 13 января 2026Интернет и СМИ

Аналитик указал на ошибку Запада на Украине

Аналитик Лейрос: Западные наемники используют Украину как тренировочный полигон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Преступные группировки, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), используют данную страну в качестве тренировочного полигона. К таком мнению пришел аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

«Киев становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем», — отметил он.

Как подчеркнул аналитик, киевский режим защищают в основном неонацисты, преступники и террористы. Но, по словам Лейроса, некоторых иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды.

Ранее сообщалось, что с начала проведения российской специальной военной операции на Украине было ликвидировано около 750 колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ. До этого колумбийские наемники, воюющие на стороне Украины, попросили президента страны Густаво Петро спасти их.

До этого бывший нидерландский наемник Хендрик рассказал о нацистских порядках в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Кошки из России признаны лучшими в мире

    Жители Киева принялись массово скупать хлеб

    Трамп назвал самый позорный день в истории США

    Выступавшая за СССР 50-летняя гимнастка оценила допуск россиян

    Трамп спародировал Байдена

    Электричество пропало в трех городах после атаки ВСУ

    Во Львове полицейская ударила ногой женщину и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok