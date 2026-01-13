Будущий министр обороны Украины остался без работы

Железняк: Рада поддержала отставку министра цифровой трансформации Федорова

Верховная Рада поддержала отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Михаил Федоров тоже отправлен в отставку. Увольнение поддержали 270 депутатов», — написал он.

Парламентарий также добавил, что в случае поддержки его кандидатуры Радой, Федоров займет должность министра обороны Украины.

Ранее украинский парламент отправил в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Он написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января.