Россия
11:55, 13 января 2026Россия

Бывшая пациентка новокузнецкого роддома рассказала о родах на фоне массовой смерти детей

Бывшая пациентка новокузнецкого роддома рассказала о нагноении после родов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывшая пациентка новокузнецкого роддома рассказала о родах после массовой смерти в нем детей. С россиянкой побеседовали журналисты «Известий», фрагмент разговора опубликован в Telegram.

Кристина Шабельникова рожала в этом роддоме в 2018 году. После экстренно проведенного кесарева сечения у нее началось нагноение. Вскоре после этого россиянку, по ее словам, «быстро сбагрили в другую больницу».

При этом Шабельникова отметила и положительные моменты, которые запомнились ей во время родов. «Касаемо детей (...) там вообще все прекрасно», — заявила она.

В период новогодних праздников в новокузнецком роддоме не выжили девять новорожденных детей. По предварительным данным, причиной могла стать острая респираторная инфекция. В роддоме идут следственные действия. Расследование ведется по двум статьям: 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ.

