Дана Борисова назвала дочь кабанихой из-за веса

Ведущая Дана Борисова назвала дочь Полину кабанихой из-за веса

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Борисова рассказала, что мать назвала ее кабанихой из-за веса. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

18-летняя наследница артистки отправилась вместе с ней на отдых, где подверглась критике. «Круглосуточно я слышу: "Мне противно на тебя смотреть", "Жопа жирная у тебя, "Кабаниха", и так далее», — заявила автор поста.

При этом, по словам девушки, в Москве она живет отдельно от родительницы и отвыкла от подобного обращения. Кроме того, она отметила, что довольна своей внешностью. «Мне нравится, как я выгляжу. У меня нет ожирения или чего-то такого», — указала дочь ведущей.

В сентябре 2025 года Полина Борисова показала фигуру в бикини после пластики.