Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

Просрочка платежа Международному валютному фонду (МВФ) останется без серьезных последствий для Украины, так как поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. Так о последствиях для страны высказался экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд».
В то же время эксперт заявил, что несоблюдение обязанностей может рано или поздно привести страну к дефолту. «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ — далеко не первая заявка Украины на дефолт», — напомнил экономист. Лизан пояснил, что в июне 2025 года Киев отказался выплачивать кредиторам 665 миллионов долларов по ВВП-варрантам. Те, в свою очередь, были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015-м.
Лизан сообщил, что по ВВП-варрантам выплата зависела от роста экономики, то есть их держатели могли быть в плюсе при превышении установленного уровня. Власти же попытались оспорить решение по выплатам, указав, что ВВП страны не вырос, а лишь упал за последние годы. В итоге агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом.
По мнению экономиста, сейчас произойдет аналогичная история. Лизан считает, что офис президента Владимира Зеленского «попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить».
Кроме того, специалист провел аналогию с Россией, сказав, что в 2022-м все активно говорили о возможном дефолте. Москва тогда не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. При этом насчет Украины никто так «громогласно» не высказывается. «Вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности», — сказал собеседник газеты.
О том, что власти Украины просрочили очередную выплату МВФ и задолжали в общей сложности свыше 170 миллионов долларов, стало известно в понедельник, 12 января. Тогда же политолог Владимир Жарихин заявил, что серьезных последствий невыплаты кредитов Украине ждать не стоит.