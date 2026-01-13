Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ никак не скажется на Украине

Просрочка платежа Международному валютному фонду (МВФ) останется без серьезных последствий для Украины, так как поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. Так о последствиях для страны высказался экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд».

В то же время эксперт заявил, что несоблюдение обязанностей может рано или поздно привести страну к дефолту. «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ — далеко не первая заявка Украины на дефолт», — напомнил экономист. Лизан пояснил, что в июне 2025 года Киев отказался выплачивать кредиторам 665 миллионов долларов по ВВП-варрантам. Те, в свою очередь, были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015-м.

Лизан сообщил, что по ВВП-варрантам выплата зависела от роста экономики, то есть их держатели могли быть в плюсе при превышении установленного уровня. Власти же попытались оспорить решение по выплатам, указав, что ВВП страны не вырос, а лишь упал за последние годы. В итоге агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом.

По мнению экономиста, сейчас произойдет аналогичная история. Лизан считает, что офис президента Владимира Зеленского «попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить».

Кроме того, специалист провел аналогию с Россией, сказав, что в 2022-м все активно говорили о возможном дефолте. Москва тогда не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. При этом насчет Украины никто так «громогласно» не высказывается. «Вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности», — сказал собеседник газеты.

О том, что власти Украины просрочили очередную выплату МВФ и задолжали в общей сложности свыше 170 миллионов долларов, стало известно в понедельник, 12 января. Тогда же политолог Владимир Жарихин заявил, что серьезных последствий невыплаты кредитов Украине ждать не стоит.