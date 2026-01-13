Реклама

07:52, 13 января 2026

Европу заподозрили в желании оправдать действия США в вопросе Гренландии

Профессор Десаи: Европа пытается найти баланс в вопросе Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Европейские страны пытаются найти баланс в вопросе Гренландии и рассматривают увеличение военного присутствия из-за опасений президента США Дональда Трампа о предполагаемом захвате острова Россией и Китаем. Об этом сообщила РИА Новости директор исследовательской группы по геополитической экономике университета Манитобы в Канаде, профессор Радика Десаи.

По ее словам, таким образом оправдывают действия США в регионе. «Это может сработать и предоставить Трампу выход из той нереалистичной позиции, которую он занял по вопросу Гренландии», — отметила эксперт.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Его представил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн с целью «противодействия растущим угрозам, исходящим от Китая и России». До этого Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не установят контроль над Гренландией, то это могут сделать Россия или Китай.

