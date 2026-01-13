Реклама

Франция испугалась остаться на обочине из-за мощи Германии

Bloomberg: Во Франции опасаются увеличения военной мощи Германии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Франция беспокоится из-за роста военной мощи Германии, так как опасается «остаться на обочине» и потерять политический капитал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Франция находится в уязвимом положении, и тот факт, что Германия так решительно настроена, конечно, создаст динамику, которая может оставить нас на обочине. Внутренняя нестабильность ослабляет геополитическое влияние Франции», — заявил член Европейского парламента от Франции Франсуа-Ксавье Беллами.

Отмечается, что во Франции нарастает тревога по поводу того, что немецкая промышленность вытеснит французский оборонный сектор, поскольку «Париж понимает, насколько много может потратить Берлин». Кроме того, несколько французских чиновников выразили общее беспокойство касательно растущей военной мощи ФРГ и связанного с этим «политического капитала».

12 ноября 2025 года журнал Politico сообщил, что перевооружение Германии, стремящейся стать доминирующей военной силой в Европе, вызывает беспокойство во Франции. По словам французского чиновника, промышленная и экономическая мощь ФРГ вызывает в Париже не меньшее беспокойство.

