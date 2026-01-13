Глава Федерации гимнастики Украины заявила о невозможности видеть русских на турнирах

Глава Федерации гимнастики Украины Дерюгина: Не могу видеть русских на турнирах

Глава Федерации гимнастики Украины, главный тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Дерюгина рассказала об отношении к допуску россиян до международных турниров. Она высказалась на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Я вам честно скажу, я не могу видеть русских вообще ни под каким соусом. Нам пришлось их сейчас увидеть», — заявила Дерюгина.

Тренер также посетовала на то, что с российскими спортсменами общаются все иностранцы. «Другие страны не понимают ничего, они вообще не понимают, что происходит у нас», — отметила Дерюгина.

Ранее борец вольного стиля, чемпионка мира и Европы 2025 года украинка Алла Белинская раскрыла отношение к спортсменкам из России. По словам атлетки, ей не нравится сам факт соперничества с россиянками.