«Неприятно с ними бороться, не хочется». Украинская чемпионка высказалась о поединке с россиянкой

Украинская чемпионка мира Белинская заявила, что не хочет бороться с россиянками

Борец вольного стиля, чемпионка мира и Европы 2025 года Алла Белинская с Украины раскрыла отношение к спортсменкам из России.

Она высказалась о поединке против россиянки Ксении Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходил в Братиславе (Словакия). Победу одержала украинская борчиха.

По словам Белинской, ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. Украинка подчеркнула, что «настраивалась только на победу».

У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться Алла Белинская украинская чемпионка мира по борьбе

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Белинская родилась 8 октября 1995 года в Городке Хмельницкой области. На международных соревнованиях она выступает с 2015 года.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На чемпионате мира по борьбе в Загребе (Хорватия) сборная России завоевала 11 медалей: одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Заявление Белинской о российских спортсменах назвали типичным

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС прокомментировал высказывания украинской чемпионки в адрес российских спортсменов.

Ей настолько неприятно соперничать с россиянами, что она продолжает это делать. Типичная риторика, в которой почему-то, вопреки типичным высказываниям украинских спортсменов, нет предложения бойкотировать соревнования или отстранить россиян Дмитрий Свищев первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту

Он задался вопросом, что именно Белинская говорит не на публике, а «в разминочной зоне или в раздевалке, где встречаются все спортсмены». Депутат отметил, что в России привыкли к подобной публичной риторике. У украинских спортсменов нет иного выбора, добавил парламентарий.

Алла Белинская Фото: Czarek Sokolowski / AP

Украинские гимнасты снялись с турнира из-за россиянки

Сборная Украины по гимнастике снялась с этапа World Challenge Cup в Париже.

Как сообщили во Французской федерации гимнастики, причиной стало участие в соревнованиях россиянки Ангелины Мельниковой. По мнению украинской стороны, Международной федерации гимнастики (FIG) не следовало допускать спортсменку из-за ее связей с ЦСКА.

Глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина ранее предупреждала, что возможен бойкот парижского турнира. Она просила FIG пересмотреть решение по Мельниковой.

Украинская шахматистка отказалась жать россиянке руку

Шахматистка с Украины Мария Музычук до матча на турнире Grand Swiss-2025 отказалась жать руку россиянке Валентине Гуниной, пятикратной чемпионке России и трехкратной чемпионке Европы.

«Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман (российская шахматистка, участвовавшая в турнире — прим. «Ленты.ру») обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — рассказала Гунина.