Главаря одной из самых жестоких банд Москвы связали с расправой в кафе «Райский уголок»

Мособлсуд рассмотрит дело Леснякова по кличке Лес о тройном убийстве в 2003 году

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела лидера Пушкинской организованной преступной группировки Дмитрия Леснякова по кличке Лес и его сообщников, обвиняемых в тройной расправе, совершенной в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Главарь одной из самых жестоких банд Москвы с 2021 года отбывает пожизненный срок за 14 жертв.

По версии обвинения, в 2003 году Лес и пятеро его подручных заманили трех человек в кафе «Райский уголок» в Люберцах. Там бандиты их избили, накинули веревки на шеи, а на головы надели полиэтиленовые пакеты, после чего замотали скотчем, что привело к асфиксии. Тела вывезли и закопали у поселка Октябрьский.

Лесняков отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись конституционным правом. Четверо других заявили, что не признают своей вины, позиция шестого фигуранта дела неизвестна.

В сентябре суд в качестве дополнительного наказания запретил краткосрочные и длительные свидания главарю ОПГ на протяжении всего пожизненного срока.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В 2012 году Лес был осужден на 25 лет заключения за устранение криминального авторитета Алика Миналяна по кличке Алик Сочинский в 2009-м. Также он заказал расправу над бизнесменом Валерием Казаковым в 2008-м и директором Международного центра по ядерной безопасности Сергеем Бугаенко в 2003-м.

Завьялов, на счету которого 17 жертв, также отбывает пожизненное лишение свободы.