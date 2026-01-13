Реклама

19:28, 13 января 2026Из жизни

Город в Африке завалило снегом впервые за 25 лет

В африканском городе Уджда впервые за 25 лет выпал снег
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @2mtv

В городе Уджда, расположенном на северо-востоке Марокко, впервые за много лет выпал снег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сильный снегопад прошел 7 января. В центре города высота снежного покрова достигала двух сантиметров. Еще более необычная ситуация сложилась в окрестных селах, которые завалило снегом высотой до 10 сантиметров.

Обычно зимняя температура воздуха в Уджде колеблется между четырьмя и десятью градусами. Снегопады очень редки. В последний раз сугробы в тех местах видели, по разным данным, 14 или 25 лет назад.

В 2018 году сообщалось, что снег выпал в пустыне Сахара. Толщина снежного покрова составляла примерно 40 сантиметров.

