Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушений ПДД

Оформление опасных нарушений ПДД инспекторами ГИБДД упростят

В кабмине одобрили разработанный министерством внутренних дел России законопроект, который должен сократить количество протоколов, которые сотрудники ГАИ заполняют при оформлении водителей в состоянии опьянения. Как пишут «Известия», нововведения позволят сократить затраченное на оформление каждого нарушителя время.

Сегодня инспекторы заполняют несколько протоколов для каждого нарушителя, причем авторы инициативы отмечают, что документы в значительной части дублируют друг друга: отстранения от управления транспортным средством, направления на медицинское освидетельствование, об административном правонарушении, о задержании транспортного средства, а также акт освидетельствования.

Их заполнение занимает немало времени и требует внимательности, так как любая ошибка может стать поводом для обжалования. Также во время заполнения инспекторы отвлекаются от выполнения других обязанностей.

Сократить время оформления за счет сокращения количества оформленных документов до двух—трех предложено в МВД. Ещё одним преимуществом авторы инициативы называют экономию на покупке бланков протоколов.

Ранее в Госавтоинспекции России подвели итоги аварийности на дорогах страны в период новогодних каникул. Всего с 1 по 11 января зафиксировано 2329 дорожно-транспортных происшествий.