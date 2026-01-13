Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:03, 13 января 2026Авто

Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушений ПДД

Оформление опасных нарушений ПДД инспекторами ГИБДД упростят
Светлана Ходос

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В кабмине одобрили разработанный министерством внутренних дел России законопроект, который должен сократить количество протоколов, которые сотрудники ГАИ заполняют при оформлении водителей в состоянии опьянения. Как пишут «Известия», нововведения позволят сократить затраченное на оформление каждого нарушителя время.

Сегодня инспекторы заполняют несколько протоколов для каждого нарушителя, причем авторы инициативы отмечают, что документы в значительной части дублируют друг друга: отстранения от управления транспортным средством, направления на медицинское освидетельствование, об административном правонарушении, о задержании транспортного средства, а также акт освидетельствования.

Их заполнение занимает немало времени и требует внимательности, так как любая ошибка может стать поводом для обжалования. Также во время заполнения инспекторы отвлекаются от выполнения других обязанностей.

Сократить время оформления за счет сокращения количества оформленных документов до двух—трех предложено в МВД. Ещё одним преимуществом авторы инициативы называют экономию на покупке бланков протоколов.

Ранее в Госавтоинспекции России подвели итоги аварийности на дорогах страны в период новогодних каникул. Всего с 1 по 11 января зафиксировано 2329 дорожно-транспортных происшествий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok