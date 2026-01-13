Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

Клуб НХЛ «Детройт» вывел из обращения номер Сергея Федорова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения 91-й игровой номер, навсегда закрепив его за российским хоккеистом Сергеем Федоровым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной Харрикейнз». В ходе мероприятия именной стяг Федорова был поднят под своды арены «Ред Уингз».

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год и входил в состав легендарной «Русской пятерки» клуба наряду с Игорем Ларионовым, Вячеславом Фетисовым, Вячеславом Козловым и Владимиром Константиновым. Федоров стал третьим россиянином в НХЛ, чей номер был выведен из обращения. До него такой чести удостоились Павел Буре и Сергей Зубов.

Ранее букмекеры оценили шансы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. На то, что россиянину покорится это достижение, можно поставить с коэффициентом 1,80.