04:37, 13 января 2026Спорт

Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rick Osentoski / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения 91-й игровой номер, навсегда закрепив его за российским хоккеистом Сергеем Федоровым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной Харрикейнз». В ходе мероприятия именной стяг Федорова был поднят под своды арены «Ред Уингз».

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год и входил в состав легендарной «Русской пятерки» клуба наряду с Игорем Ларионовым, Вячеславом Фетисовым, Вячеславом Козловым и Владимиром Константиновым. Федоров стал третьим россиянином в НХЛ, чей номер был выведен из обращения. До него такой чести удостоились Павел Буре и Сергей Зубов.

Ранее букмекеры оценили шансы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. На то, что россиянину покорится это достижение, можно поставить с коэффициентом 1,80.

