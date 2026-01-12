Реклама

10:51, 12 января 2026

Оценены шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ оценили коэффициентом 1,80
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kamil Krzaczynski / IImagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На то, что россиянину покорится это достижение, можно поставить с коэффициентом 1,80. Если Овечкину не покорится рекорд, сыграет ставка с коэффициентом 1,92.

Ранее Овечкин отметился голом в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». Россиянин забросил 994-ю шайбу в заокеанской карьере с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки остается 22 гола.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

