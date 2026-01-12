Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:58, 12 января 2026Спорт

Овечкин забросил шайбу в четвертом матче НХЛ подряд и достиг отметки в 20 голов за сезон

Александр Овечкин достиг отметки в 20 голов за сезон НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий открыл счет в первом периоде, реализовав большинство. Он также отметился голевой передачей в третьем периоде. Матч прошел в ночь на 12 января и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Овечкин в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. В активе 40-летнего форварда также 20 результативных передач.

Россиянин записал на свой счет 994-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф. До рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — остается 22 гола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok