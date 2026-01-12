Овечкин забросил шайбу в четвертом матче НХЛ подряд и достиг отметки в 20 голов за сезон

Александр Овечкин достиг отметки в 20 голов за сезон НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий открыл счет в первом периоде, реализовав большинство. Он также отметился голевой передачей в третьем периоде. Матч прошел в ночь на 12 января и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Овечкин в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. В активе 40-летнего форварда также 20 результативных передач.

Россиянин записал на свой счет 994-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф. До рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — остается 22 гола.