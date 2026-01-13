Реклама

Экономика
18:27, 13 января 2026Экономика

Курсы доллара и евро выросли

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы зарубежных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американского доллара на среду, 14 января, увеличился на шесть копеек. Теперь он составляет 78,8527 рубля. Днем ранее валюта стоила 78,7913 рубля.

Евро тем временем также подорожал на шесть копеек. Официальный курс на вторник составлял 78,7913 рубля. Сейчас же он вырос до 78,8527 рубля.

Понизился лишь курс юаня — китайская валюта стала дешевле чуть менее, чем на копейку. Официальный курс на среду составит 11,2763 рубля.

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина ранее предположила, что в 2026 году рубль будет постепенно слабеть. В прошлом году российская валюта чрезвычайно укрепилась, не имея на то фундаментальных экономических оснований. В ближайшие же месяцы она может ослабеть до 82-83 рублей за доллар, подчеркнула она.

