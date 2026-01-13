Мечтающая вернуть залог за арендованный дом женщина допустила ужасную ошибку

Пользовательница Reddit с ником Lokastez пожаловалась другим посетителям портала на собственную оплошность, допущенную при уборке арендованного ею дома. Автор собиралась съезжать из него, а потому вынуждена была отдраить каждый уголок, чтобы не спровоцировать гнев требовательного владельца.

«Агентство недвижимости и арендодатель очень придирчивы и постоянно находят мелкие недостатки, вроде "слишком густых кустов в саду" или "засыпанного листьями газона". Они оставили мне огромный список дел, которые нужно было сделать до передачи ключей. И в последние пару недель я просто вычистила дом так, что он выглядит лучше, чем в момент моего заселения», — написала автор.

В частности, она подстригла кусты в саду, отполировала все краны, покрасила стены и почистила плинтусы зубной щеткой, а также заделала все отверстия от крючков для картин. Причиной ее рвения стала надежда вернуть большую часть оставленного при заселении залога в четыре тысячи фунтов стерлингов (более 420 тысяч рублей).

«Было около двух ночи, а я работала по дому уже 18 часов. Нанося последний слой блестящей белой краски в гостиной, чтобы сгладить 8 лет царапин и сколов на мебели, я споткнулась о десятилитровую банку с этой краской и опрокинула ее. Опрокинула на темно-серый, вымытый до блеска и очень толстый ворсистый ковер», — ужаснулась женщина.

Она попыталась залить пятно смесью из растворителя и жидкости для мытья посуды, однако пятно лишь расползлось по ковру, лежащему в самой большой комнате дома. Автор подсчитала, что его замена обойдется ей в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 125 тысяч рублей).

