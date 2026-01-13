Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:05, 13 января 2026Интернет и СМИ

Мечтающая вернуть залог за арендованный дом женщина допустила ужасную ошибку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zoya Ryabtseva / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Lokastez пожаловалась другим посетителям портала на собственную оплошность, допущенную при уборке арендованного ею дома. Автор собиралась съезжать из него, а потому вынуждена была отдраить каждый уголок, чтобы не спровоцировать гнев требовательного владельца.

«Агентство недвижимости и арендодатель очень придирчивы и постоянно находят мелкие недостатки, вроде "слишком густых кустов в саду" или "засыпанного листьями газона". Они оставили мне огромный список дел, которые нужно было сделать до передачи ключей. И в последние пару недель я просто вычистила дом так, что он выглядит лучше, чем в момент моего заселения», — написала автор.

Материалы по теме:
Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса. Что их привлекает?
Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса.Что их привлекает?
Реклама
12 декабря 2025
«Мы заплатили временем и комфортом» Россияне стали чаще переезжать в новостройки без отделки. Как они в них живут?
«Мы заплатили временем и комфортом»Россияне стали чаще переезжать в новостройки без отделки. Как они в них живут?
24 декабря 2025
«Что имею? Две ипотеки, три кредита» Россиянам все труднее выплачивать долги по ипотеке. Когда рынок лопнет?
«Что имею? Две ипотеки, три кредита»Россиянам все труднее выплачивать долги по ипотеке. Когда рынок лопнет?
9 января 2026

В частности, она подстригла кусты в саду, отполировала все краны, покрасила стены и почистила плинтусы зубной щеткой, а также заделала все отверстия от крючков для картин. Причиной ее рвения стала надежда вернуть большую часть оставленного при заселении залога в четыре тысячи фунтов стерлингов (более 420 тысяч рублей).

«Было около двух ночи, а я работала по дому уже 18 часов. Нанося последний слой блестящей белой краски в гостиной, чтобы сгладить 8 лет царапин и сколов на мебели, я споткнулась о десятилитровую банку с этой краской и опрокинула ее. Опрокинула на темно-серый, вымытый до блеска и очень толстый ворсистый ковер», — ужаснулась женщина.

Она попыталась залить пятно смесью из растворителя и жидкости для мытья посуды, однако пятно лишь расползлось по ковру, лежащему в самой большой комнате дома. Автор подсчитала, что его замена обойдется ей в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 125 тысяч рублей).

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, что во время уборки в квартире обнаружила неприятное послание от бывшей девушки своего бойфренда. Из-за записки возник конфликт, который спровоцировал их расставание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Премьер Британии пригрозил Илону Маску из-за «раздевающей» нейросети

    Военный оценил шансы завершения конфликта на Украине в 2026 году

    В баре нашли отрезанный пенис и кончик языка жертвы бармена-убийцы

    В Германии назвали кратчайший путь к концу НАТО

    Названа следующая цель США после Гренландии

    Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

    Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok