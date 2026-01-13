Реклама

01:50, 13 января 2026Мир

Министр войны США заявил об очистке армии от «мусора» и «чуваков в платьях»

Хегсет: Чуваки в платьях больше не будут отвлекать армию США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

«Чуваки в платьях» больше не будут отвлекать американскую армию. Об очистке вооруженных сил США от «мусора» заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления на предприятии Lockheed Martin в штате Техас.

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, от мусора. Никакой больше DEI [политика инклюзивности, равенства и разнообразия], никаких больше чуваков в платьях», — сказал он.

Министр войны отметил, что предыдущие администрации отдавали производственные возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) США другим странам, однако с приходом Дональда Трампа «эти дни закончились».

Ранее Хегсет пожаловался на толстых и тупых американцев. Он заявил, что ожирение и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) осложняют набор в армию США.

