Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

IT Task: Мошенники атакуют должников и соискателей работы

В России зафиксировали рост мошеннических атак против людей с кредитными обязательствами и соискателей работы. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

«Мы наблюдаем рост мошеннических атак, направленных на две конкретные аудитории — людей с кредитными обязательствами и задолженностями, а также соискателей, находящихся в активном поиске работы. В обоих случаях мошенники действуют по отработанным схемам, которые за последнее время масштабировались», — сказал Тимаев.

Первая такая группа — пользователи с действующими кредитами, займами и просрочками. В таких схемах мошенники представляются сотрудниками банков, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и реальными судебными приставами, уточнил специалист.

«Существенное отличие от старых сценариев в том, что злоумышленники все чаще опираются на реальные данные, которые собраны из автоматизированных баз из открытых источников и утечек: суммы задолженностей, названия организаций, персональные данные жертвы», — пояснил он.

Вторая уязвимая аудитория — кандидаты, находящиеся в поиске работы после нового года. После новогодних праздников традиционно возрастает активность и соискателей, и работодателей — люди выходят на рынок труда, обновляют резюме, компании возобновляют найм. (…) Этим пользуются мошенники, представляясь HR-специалистами и сотрудниками служб безопасности компаний Михаил Тимаев руководитель отдела технического пресейла IT TASK

В этом случае соискателям предлагают пройти проверку, оформить документы, выполнить тестовое задание или зарегистрироваться во внутренних сервисах. В результате человек передает персональные данные, коды подтверждения или устанавливает стороннее программное обеспечение. Для кандидатов без опыта такие требования выглядят как стандартный этап найма и не вызывают подозрений, пояснил эксперт.

Ранее в МВД России предупредили о новом способе кражи личных данных: мошенники начали заражать устройства вирусами под видом помощи в поиске родственников, которые пропали в зоне проведения спецоперации.