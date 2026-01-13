Реклама

18:45, 13 января 2026

Москвичам назвали неочевидный плюс аномальных снегопадов

Прошедшие аномальные снегопады улучшили качество воздуха в Москве
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прошедшие в Москве рекордные снегопады улучшили качество воздуха в городе. Неочевидный плюс обильных осадков жителям столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды назвало Агентство городских новостей «Москва».

«Прошедшие снегопады поспособствовали снижению уровня загрязнения воздуха в Москве, так как осадки и ветер положительно влияют на чистоту воздуха», — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы подтвердили хорошее качество воздуха в городе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что снегопады в Москве и области прекратятся в четверг, 15 января. Вслед за ними, сообщил синоптик, в столицу придет похолодание.

