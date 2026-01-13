Минцифры РФ: На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов

На портале «Госуслуги» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом заявило Минцифры России в канале на платформе MAX.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах"», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в реестр включаются только граждане, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или находившиеся в розыске за долги.

Для проверки человека нужно ввести в реестр его имя, фамилию и дату рождения.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» можно проверить легальность легкового такси. Минцифры рассказало, что соответствие перевозчика и его автомобиля требованиям можно узнать с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». Второй способ — использовать сервис «Проверка легкового такси на законность» на портале.