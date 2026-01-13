Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 13 января 2026Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов

Минцифры РФ: На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

На портале «Госуслуги» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом заявило Минцифры России в канале на платформе MAX.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах"», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в реестр включаются только граждане, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или находившиеся в розыске за долги.

Для проверки человека нужно ввести в реестр его имя, фамилию и дату рождения.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» можно проверить легальность легкового такси. Минцифры рассказало, что соответствие перевозчика и его автомобиля требованиям можно узнать с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». Второй способ — использовать сервис «Проверка легкового такси на законность» на портале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok