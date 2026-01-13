Реклама

На Украине назвали причину молчания Европы о Гренландии

Шарий: Европа начинает считать, что Гренландия всегда была частью США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Европейские лидеры уже начали считать, что Гренландия на самом деле всегда была частью США. Причину молчания Европы на фоне притязаний Штатов на остров назвал украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, Европейский союз (ЕС) может осуждать только тех, кто их слабее или от кого они не зависят. Однако если Брюссель сталкивается с агрессивными действиями со стороны «сильных США», которые имеют большое влияние на ЕС, вопрос становится «немножко неоднозначным».

«Некоторые европейские чиновники уже сейчас размышляют о том, что в принципе Гренландия всегда была частью США. Европа молчит, потому что США — главный гарант безопасности Европы. Без США НАТО превращается в политический клуб болтунов», — сказал блогер.

Ранее издание Financial Times сообщило, что отсутствие публичного заявления НАТО по поводу угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию сильно встревожило Европу. Немногословность альянса заставила европейских политиков опасаться, что НАТО не защитит права Дании.

