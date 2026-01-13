На Украине подтвердили ночные массированные удары по энергетике

ДТЭК Украины подтвердила ночные массированные удары по электростанциям

Украинский энергетический холдинг ДТЭК подтвердил ночные массированные удары по энергетике. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции», — указано в сообщении.

Издание «Страна.ua» отмечало, что атакам подвергся Зеленодольск Днепропетровской области, где находится Криворожская ТЭС.

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале писал, что по Криворожской ТЭС был нанесен удар при помощи восьми ракет.

«Применение сразу восьми баллистических ракет указывает на задачу гарантированного выведения станции из строя с невозможностью быстрого восстановления», — указал Лебедев.

Ранее мониторинговый ресурс Monitorwar в Telegram сообщал, что по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.