Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 13 января 2026Бывший СССР

На Украине подтвердили ночные массированные удары по энергетике

ДТЭК Украины подтвердила ночные массированные удары по электростанциям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Украинский энергетический холдинг ДТЭК подтвердил ночные массированные удары по энергетике. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции», — указано в сообщении.

Издание «Страна.ua» отмечало, что атакам подвергся Зеленодольск Днепропетровской области, где находится Криворожская ТЭС.

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале писал, что по Криворожской ТЭС был нанесен удар при помощи восьми ракет.

«Применение сразу восьми баллистических ракет указывает на задачу гарантированного выведения станции из строя с невозможностью быстрого восстановления», — указал Лебедев.

Ранее мониторинговый ресурс Monitorwar в Telegram сообщал, что по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

    В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok