На Украине раскрыли последствия ночных массированных ударов по энергетике

ДТЭК: В результате ударов повреждено два энергетических объекта в Одессе

В Одессе в результате ночных массированных ударов повреждено два энергетических объекта. Об этом украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Из-за обстрелов сейчас без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей. Разрушения значительны, восстановление требует времени», — говорится в заявлении.

В ДТЭК уточнили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Ранее холдинг подтвердил ночные массированные удары по энергетике. Отмечалось, что из-за ударов существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.