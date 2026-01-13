Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 13 января 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия ночных массированных ударов по энергетике

ДТЭК: В результате ударов повреждено два энергетических объекта в Одессе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Одессе в результате ночных массированных ударов повреждено два энергетических объекта. Об этом украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Из-за обстрелов сейчас без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей. Разрушения значительны, восстановление требует времени», — говорится в заявлении.

В ДТЭК уточнили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Ранее холдинг подтвердил ночные массированные удары по энергетике. Отмечалось, что из-за ударов существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Появились подробности о смертях младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok