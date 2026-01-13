Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

СК начал допрос персонала роддома в Новокузнецке по делу о гибели 9 младенцев

Следователи приступили к допросу персонала роддома Новокузнецка в рамках уголовного дела, возбужденного из-за трагедии с младенцами в новогодние праздники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Действиям должностных лиц медицинского учреждения будет дана надлежащая правовая оценка. Также проводится изъятие медицинской документации. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В роддоме продолжают проводить осмотр следователи и криминалисты. Расследование ведется по двум статьям: 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ.

В период новогодних праздников в роддоме погубили девять новорожденных детей. По предварительным данным, причиной могла стать острая респираторная инфекция.

Сейчас роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. Главный врач медучреждения отстранен от должности.