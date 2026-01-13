Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 13 января 2026Силовые структуры

Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

СК начал допрос персонала роддома в Новокузнецке по делу о гибели 9 младенцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПраздники в России

Фото: jantsarik / Shutterstock / Fotodom

Следователи приступили к допросу персонала роддома Новокузнецка в рамках уголовного дела, возбужденного из-за трагедии с младенцами в новогодние праздники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Действиям должностных лиц медицинского учреждения будет дана надлежащая правовая оценка. Также проводится изъятие медицинской документации. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В роддоме продолжают проводить осмотр следователи и криминалисты. Расследование ведется по двум статьям: 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ.

В период новогодних праздников в роддоме погубили девять новорожденных детей. По предварительным данным, причиной могла стать острая респираторная инфекция.

Сейчас роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. Главный врач медучреждения отстранен от должности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Появились подробности о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok