Над российским регионом за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Над Орловской областью за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента оказались повреждены фасады и остекления нескольких частных домов.
Пострадавших не было выявлено, подчеркнул Клычков.
На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, пояснил орловский глава.
До этого в Минобороны доложили о 11 сбитых беспилотниках над российскими регионами.
В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять российских регионов — Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области, а также Крым.
Тогда больше всего дронов — семь — удалось уничтожить в Ростовской области. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.