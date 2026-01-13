Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 13 января 2026Россия

Над российским регионом за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Губернатор Клычков: Над Орловской областью за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Над Орловской областью за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента оказались повреждены фасады и остекления нескольких частных домов.

Пострадавших не было выявлено, подчеркнул Клычков.

На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, пояснил орловский глава.

До этого в Минобороны доложили о 11 сбитых беспилотниках над российскими регионами.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять российских регионов — Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области, а также Крым.

Тогда больше всего дронов — семь — удалось уничтожить в Ростовской области. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине. Что стало целями удара?

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Китай опередил Европу в закупках у «Газпрома»

    У финалистки популярного телешоу случился выкидыш

    Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

    Аномальные снегопады в Москве объяснили

    Бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии

    На Западе предупредили о приближении к ядерной войне

    Стало известно о недовольстве Трампа генпрокурором США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok