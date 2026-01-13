Над российским регионом за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Губернатор Клычков: Над Орловской областью за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

Над Орловской областью за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента оказались повреждены фасады и остекления нескольких частных домов.

Пострадавших не было выявлено, подчеркнул Клычков.

На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, пояснил орловский глава.

До этого в Минобороны доложили о 11 сбитых беспилотниках над российскими регионами.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять российских регионов — Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области, а также Крым.

Тогда больше всего дронов — семь — удалось уничтожить в Ростовской области. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.