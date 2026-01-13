Реклама

Названа реальная опасность ИИ

СК: Аферисты подделывают голоса публичных сотрудников следствия через ИИ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Киберпреступники все чаще используют современные технологии, включая искусственный интеллект (ИИ). С помощью нейросетей генерируются голоса публичных сотрудников Следственного комитета России и Калининградская область не стала исключением, о чем сообщил ТАСС глава регионального управления СКР Дмитрий Канонеров.

Злоумышленники используют ИИ не только для подделки голоса, но и для текстовой имитации и создания визуального контента, который позволяет от лица близких людей убеждать жертв переводить свои средства или раскрывать персональные данные.

В основном большая часть этих схем состоит в применении генеративных моделей, что воспринимается потерпевшими как истина.

«Мошенники используют должности и фамилии сотрудников нашего ведомства, которые нередко выступают по телевидению с комментариями по уголовным делам», — объяснил Канонеров.

По его словам, незнакомцы разговаривают с жертвами агрессивно и грубо, чтобы оказать эмоциональное воздействие, запугать и заставить тревожиться. Стоит помнить, что работники следственных органов дистанционно не совершают никаких процессуальных действий. Граждан не допрашивают по телефону — это никак не установлено законодательно.

«Для проведения следственных действий к следователю вызывают повесткой или телефонограммой. Ни по телефону, ни во время очной беседы сотрудники не требуют перевести деньги на какие-либо счета», — заключил руководитель управления.

Ранее эксперт Андрей Бийчук заявил, что мошенникам всегда будут интересны финансы и доступ к данным. До сих пор самыми популярными схемами остаются инвестиции, так как люди проявляют интерес к способам легкого заработка. Кроме того, излюбленные амплуа аферистов — работники службы доставки, банков и сотрудники операторов сотовой связи, добавил специалист.

