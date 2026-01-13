Реклама

Бывший СССР
08:45, 13 января 2026Бывший СССР

Названо число погибших в новогодние праздники от атак ВСУ

Мирошник: С 1 по 11 января от атак ВСУ погибли 45 мирных жителей России
Марина Совина
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

С 1 по 11 января от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 45 мирных жителей России, в том числе трое несовершеннолетних. Такое число назвал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Также за этот период от атак ВСУ пострадали как минимум 152 человека, из них восемь детей. Собеседник агентства добавил, что в общей сложности украинские военные выпустили по гражданским объектам более четырех тысяч боеприпасов.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по кафе и гостинице с мирными людьми в Херсонской области. Праздник в пострадавшем заведении отмечали не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

