Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 13 января 2026Забота о себе

Названы провоцирующие рак груди продукты

Онколог Иманшапиев: Трансжиры провоцируют рак груди у женщин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Насыщенное трансжирами питание может изменять гормональный фон у женщин и создавать условия для развития рака груди. Об этом рассказал врач-онколог, маммолог Магомед Иманшапиев в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнил, что избыточное количество трансжиров в рационе, в частности, ведет к росту уровня эстрогена. Онколог назвал этот гормон необходимым для женского здоровья, но опасным в больших количествах, так как в этом случае он провоцирует быстрое деление клеток, что повышает риск онкологических заболеваний. «Источниками таких жиров чаще всего становятся красное мясо, сливочное масло, фастфуд, жареные блюда, готовые соусы», — заявил Иманшапиев.

Онколог подчеркнул, что для профилактики рака не нужно исключать из рациона жиры, так как они необходимы организму так же, как углеводы, белки и другие вещества. Однако, по его словам, важно соблюдать баланс, при котором большую часть рациона занимают растительные продукты, овощи, фрукты, зелень и крупы.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее онколог Сергей Иванов предупредил, что ночной микрорефлюкс может спровоцировать рак пищевода. По его словам, это происходит из-за того, что ночью кислое содержимое желудка дольше остается на стенках пищевода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok