Названы провоцирующие рак груди продукты

Онколог Иманшапиев: Трансжиры провоцируют рак груди у женщин

Насыщенное трансжирами питание может изменять гормональный фон у женщин и создавать условия для развития рака груди. Об этом рассказал врач-онколог, маммолог Магомед Иманшапиев в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнил, что избыточное количество трансжиров в рационе, в частности, ведет к росту уровня эстрогена. Онколог назвал этот гормон необходимым для женского здоровья, но опасным в больших количествах, так как в этом случае он провоцирует быстрое деление клеток, что повышает риск онкологических заболеваний. «Источниками таких жиров чаще всего становятся красное мясо, сливочное масло, фастфуд, жареные блюда, готовые соусы», — заявил Иманшапиев.

Онколог подчеркнул, что для профилактики рака не нужно исключать из рациона жиры, так как они необходимы организму так же, как углеводы, белки и другие вещества. Однако, по его словам, важно соблюдать баланс, при котором большую часть рациона занимают растительные продукты, овощи, фрукты, зелень и крупы.

