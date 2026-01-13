Названы цели удара российских войск на Украине

Минобороны: ВС России нанесли поражение местам хранения БПЛА дальнего действия

Вооруженные силы (ВС) России ударили по местам хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо мест хранения БПЛА дальнего действия под удары попали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 150 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Утром 13 января стало известно, что ВСУ атаковали Таганрог. При ударе по городу оказались повреждены жилые дома, промышленный объект и коммуникации. По предварительным данным, пострадавших нет.